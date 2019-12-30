Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (2) - Son Dakika

Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (2)

6 saat önce

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDAİzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın (53) evinin önünde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi ve bundan 20 dakika sonra, Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr.

Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (2), System.String[]

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın (53) evinin önünde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi ve bundan 20 dakika sonra, Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in evine giderek, eşi Hatice Gülcemal'i vurarak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ortaklar ve Atatürk mahallesinde iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda cinayetlerle bağlantısı olduğu üzerinde durulan 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.İZMİR,


Torbalı Devlet Hastanesi, Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:48 Kaynak: DHA
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