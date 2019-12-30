Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (6) - Son Dakika

YAKINININ EVİNDE ÖZEL HAREKATIN OPERASYONUYLA YAKALANDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı (53) evinin önünde, 20 dakika sonra da Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in evine giderek, eşi Hatice Gülcemal'i aynı tabancayla öldürdüğü ileri sürülen, çıkan çatışmada da polis memurunu ağır yaralayan Enver Yıldız'ın (30), Atatürk Mahallesi, 1591 Sokak'taki bir evde saklandığı belirlendi. Harekete geçen polisler, Yıldız'ın saklandığı zeminle birlikte 3 katlı binanın bulunduğu sokağın çevresindeki 10 sokağı boşaltıp, bu sokakların giriş ve çıkışlarını otomobillerle kapattı. Sokaktaki yayalar da uzaklaştırıldı. Ardından özel harekat polislerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 150 polis, binanın çevresini sardı. Polis, 'akrep' olarak bilinen zırhlı araçla şüpheli Yıldız'ın bulunduğu eve yaklaşıp, teslim olmaya ikna etmeye çalıştı. Ancak Yıldız, polislere direndi. Bunun üzerine özel harekat polisleri, son hazırlıklarını da tamamlayıp, binanın orta katına operasyon düzenledi. Yıldız, yaralı olarak yakalanıp, evden sedye ile çıkarıldı. Evdeki 2 kişi de gözaltına alındı. Evin, Yıldız'ın bir yakınına ait olduğu öğrenildi.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir),