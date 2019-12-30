Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (8) - Son Dakika

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Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (8)
7 saat önce
ÖZEL HASTANEDEN TEPECİK EĞİTİM ARAŞTIRMAYA GÖTÜRÜLDÜTorbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:41 Kaynak: DHA
ÖZEL HASTANEDEN TEPECİK EĞİTİM ARAŞTIRMAYA GÖTÜRÜLDÜ
Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldürüp, bir polis memurunu da ağır yaraladıktan sonra yaralı halde yakalanan cinayet zanlısı Enver Yıldız (30), özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla mahkum koğuşunun bulunduğu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, DHA)
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