Torbalı İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Torbalı İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü - Son Dakika

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, iddiaya göre evine giren hırsız tarafından öldürüldü.

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, iddiaya göre evine giren hırsız tarafından öldürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay, Ertuğrul Mahallesi Dost Yunus Sitesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park (53), evine giren hırsız ile karşılaştı. Dr. Fuat Mehmet Park'ı gören ve kimliği belirlenemeyen hırsız ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Dr. Park, ağır yaralandı. Çevre sakinleri durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dr. Park'ı ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dr. Fuat Mehmet Park, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.


Polis ekipleri Dr. Fuat Mehmet Park'ı silahla yaralayarak kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:36 Kaynak: İHA
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