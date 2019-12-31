Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park için Hacı Mümin Mesci Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park için Hacı Mümin Mesci Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park son yolculuğuna uğurlandı

Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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