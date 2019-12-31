Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park için Hacı Mümin Mesci Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:12 Kaynak: AA
Öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park için Hacı Mümin Mesci Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
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