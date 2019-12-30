Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin... - Son Dakika

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Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin...
6 saat önce
Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve bir polis memurunu da ağır yaralayan E.Y. isimli zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve bir polis memurunu da ağır yaralayan E.Y. isimli zanlı yakalandı. - İZMİR
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