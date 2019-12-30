Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin... - Son Dakika

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin...

6 saat önce

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve bir polis memurunu da ağır yaralayan E.Y. isimli zanlı yakalandı.

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin..., System.String[]

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve bir polis memurunu da ağır yaralayan E.Y. isimli zanlı yakalandı. - İZMİR

Torbalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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