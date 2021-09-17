Torbalı Mobilya OSB'ye bakanlık onayı - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün 16.09.2021 tarihli yazısıyla Mobilya OSB'ye olur verildiğini açıkladı.

TORBALI'YA 64 YENİ FABRİKA KURULACAK

Süreç hakkında bilgi veren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Dün itibariyle, kuruluş işlemleri öncesindeki tüm prosedürler tamamlanmış oldu. İzmir Ticaret Odamız, Ege Bölgesi Sanayi Odamız ve Torbalı Ticaret Odamızın da içinde bulunduğu Müteşebbis Heyet çalışmalarına hızla başlayacak. Mevcut Torbalı OSB, Torbalı Mobilya İhtisas ve Karma OSB'ye dönüşecek. Buradaki alana 64 mobilya fabrikası kurulacak. Bilhassa Karabağlar'daki mobilya üreticilerimiz, uygun fiziki şartlara sahip, ultra modern OSB içerisinde üretim imkanına kavuşacak" dedi.

EN BÜYÜK TEŞEKKÜR SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA

Sürecin başından beri yakın ilgi ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ettiklerini belirten Kaya, "Mobilya üreticilerimizden gelen ısrarlı talepler üzerine Mobilya OSB sözünü vermiştik. Burada en büyük katkıyı sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm İzmirliler adına şükranlarımızı sunuyoruz. Başından beri süreci titizlikle takip eden Başbakanımız, AK Parti Genel Başlanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Verdikleri desteklerden dolayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz. Torbalı Mobilya İhtisas ve Karma OSB İzmir'imize, Torbalı'mıza, iş dünyamıza, sanayicilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadesinde bulundu.