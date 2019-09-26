Torbalı'nın alt yapı sorunu için bir araya gelindi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, İZSU Genel Müdür Yardımcıları ve İZSU'nun birim amirleriyle Torbalı'nın alt yapı sorunlarını konuşmak için toplantı yaptı.



Torbalı Belediyesi, ilçedeki alt yapı sorunları için düğmeye bastı. Kanal, dere, içme suyu ve asfaltlama gibi sıkıntıların aşılması için Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, İZSU Genel Müdür Yardımcıları, İZSU birim amirleri, belediye başkan yardımcıları; Ali Yakupoğlu ve Prof. Dr. Özkan Yıldız ile birlikte toplantıda buluştu.



Toplantıda, ilçenin neredeyse tamamını kapsayan içme suyu alt yapısının, kanal ve derelerin ıslah çalışmalarının 2020 yılında tamamlanacağı bildirildi. Bu çalışmalarının sona ermesiyle birlikte ilçede bir asfalt seferberliği de başlatılacağı kaydedildi.



Öte yandan, Subaşı Mahallesi'nde yıllardır yarım kalan alt yapı çalışmalarına ocak 2020 yılında başlanacağı açıklandı. Torbalı'nın geleceğine yönelik yatırımlar yapmaya devam ettiklerini belirten Uygur, "2020 yılı itibari ile Torbalı'da alt yapı anlamında herhangi bir sorun kalmayacak. İçme su hattının yenilenmesi ile birlikte patlaklar, dere ve kanalların ıslahıyla ağır koku gibi sorunlar da ortadan kalkacak. İZSU ile koordineli çalışmalarımız yıl boyu devam edecek" şeklinde konuştu. - İZMİR