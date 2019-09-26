Torbalı'nın çilesi sona erecek

2020'de alt yapı sorunu sona erecek

Torbalı Belediyesi ilçedeki alt yapı sorunları için düğmeye bastı. Kanal, dere, içme suyu ve asfaltlama gibi sıkıntıların aşılması için Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, İZSU Genel Müdür Yardımcıları Ali Hıdır Köseoğlu ve Filiz Yıldız ile birlikte İZSU birim amirleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Belediye başkan yardımcıları Ali Yakupoğlu ve Prof. Dr. Özkan Yıldız'ın da yer aldığı toplantı Torbalı'nın alt yapı çalışmaları için oldukça verimli geçti. Gerçekleşen toplantıda Torbalı'nın neredeyse tamamını kapsayan içme suyu alt yapısının yenilenmesi, kanal ve derelerin ıslah çalışmalarının 2020 yılında tamamlanacağı ifade edildi. Bu çalışmalarının sona ermesiyle birlikte ilçede bir asfalt seferberliği de başlamış olacak.

2020'DE ÇİLE BİTECEK

Torbalı'da son yılların önemli sorunu olan eskiyen içme su şebekeleri, kısa sürede tamamen yenilenmiş olacak. 2020 yılında ilçede altyapı adına herhangi bir sıkıntının kalmayacağı ifade edilirken bu çalışmalardan sonra da ilçede geniş kapsamlı asfaltlama çalışmasının gerçekleşeceği kaydedildi. Öte yandan Subaşı Mahallesi'nde yıllardır yarım kalan alt yapı çalışmaları da Ocak 2020'de start alacak. Torbalı'nın geleceğine yönelik yatırımlar yapmaya devam ettiklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "2020 yılı itibari ile Torbalı'da alt yapı anlamında herhangi bir sorun kalmayacak. İçme su hattının yenilenmesi ile birlikte patlaklar, dere ve kanalların ıslahıyla ağır koku gibi sorunlar da ortadan kalkacak. İZSU ile koordineli çalışmalarımız yıl boyu devam edecek" ifadelerini kullandı.