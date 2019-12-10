Torbalı'nın geleceği için yarışacaklar

İzmir'in Torbalı ilçesinde, ilçeye kazandırılmak istenen kent meydanı, pazar yeri ve yeni belediye binası için gerçekleşecek olan proje yarışmasının takvimi açıklanırken, Türkiye genelindeki mimarlar, 17 Mart 2020 tarihine kadar en özel projelerini Torbalı için hazırlayacak.



Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, ilçeye kazandırmak istediği; kent meydanı, pazar yeri ve yeni belediye binası hazırlığı için yarışma takvimi belirlendi. Nüfusu 200 bine dayanan ilçenin aynı zamanda ileriye dönük en az 50 yıllık trafik, kent yaşamı ve otopark sorununu da çözecek olan projeye son başvuru tarihi 17 Mart 2020 olarak açıklandı. Jüri değerlendirme ve sonuçlandırma ise teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde gerçekleşecek. Sergi ve kolokyum yeri ve tarihi, yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacak.



Yarışmayla Türkiye genelindeki mimarlar, en özel projelerini Torbalı için hazırlayacak. Alanında önemli işlere imza atan ve ulusal-uluslararası birçok prestijli ödülün sahibi olan jüri ekibi tarafından değerlendirilecek olan projeler arasından en önemlisi seçilecek. Cuma günü resmi ilan yoluyla duyurulacak olan ulusal yarışmaya başvurular rumuzlarla gerçekleşecek. www.yarisma.torbali.bel.tr adresinden de aşamaları ve yarışmayla ilgili tüm detayları öğrenebilecek olan mimarlar içinse, Türkiye'deki tüm mimarlar odalarına yarışma ile ilgili detayların yer aldığı afişler gönderilecek.



Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Çiçek Gültekin Elbir, yarışmayla ilgili, "Bu yarışma ile Torbalı'da yeni bir kent merkezi oluşturulmasına yönelik; Torbalı Belediyesi Hizmet Binası ile birlikte kapalı otopark gereksinimini karşılayacak; ayrıca haftanın bir günü ilçe pazarının kurulacağı, haftanın altı günü ise bir kent meydanı karakterine sahip olacak mekanları içeren çok yönlü, özgün ve işlevsel projelerin elde edilmesi amaçlanmıştır" dedi. Elbir, "Söz konusu alan konum ve önem açısından ilçenin kimliğine katkı sağlayacak kamusal alanların başında gelmektedir. Yarışma sonucunda, söz konusu alanda; güncel, işlevsel, gece ve gündüz sürekli kullanım alternatifleri oluşturan, çevresiyle güçlü ilişkiler geliştiren, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan; mimarlık, şehircilik, peyzaj mimarlığı ve tüm mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren disiplinler arası bir bakış açısıyla geliştirilen projelerin elde edilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı. - İZMİR