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Torbalı OSB'de unvan ve görev değişimi - Son Dakika

Torbalı OSB'de unvan ve görev değişimi

16.12.2021 09:18
Torbalı OSB'de unvan ve görev değişimi

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nin unvanı gerçekleştirilen toplantı sonunda Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi olurken başkanlığına da Hakkı Attaroğlu seçildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ve Torbalı Ticaret Odası'nın yapmış olduğu protokol sonunda Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nin unvanı, Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi'ne dönüştürüldü.

Oluşturulan müteşebbis heyette Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan 9, İzmir Ticaret Odası'ndan 4, Torbalı Ticaret Odası'ndan2 üye görev alırken, Müteşebbis Heyet in ilk toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hakkı Attaroğlu seçildi.

Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Attaroğlu " Yeni bir unvan ve sorumluluğu daha da artmış bir organize sanayi bölgesiyle başta Torbalı ve İzmir olmak üzere ülkemiz ekonomisine, istihdamına ve üretimine katkı koyacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bugüne kadar bölgemize emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.Müteşebbis heyet üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz,bölgemizde faaliyet gösteren sanayicilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla devraldığımız bayrağı daha yukarılara çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi, Torbalı, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Torbalı OSB'de unvan ve görev değişimi - Son Dakika


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