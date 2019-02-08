Son Dakika Haberleri: Torbalı, Sağlık Yatırımlarında Altın Çağı Yaşıyor

Torbalı, Sağlık Yatırımlarında Altın Çağı Yaşıyor

1 saat önce

250 yataklı devlet hastanesi, diş hastanesi, 100 yataklı huzur evi, Ayrancılar Semt Polikliniği, sağlık ocaklarıyla İzmir'in Torbalı ilçesi, sağlık yatırımlarında altın çağını yaşıyor.

Torbalı, Sağlık Yatırımlarında Altın Çağı Yaşıyor, System.String[]
250 yataklı devlet hastanesi, diş hastanesi, 100 yataklı huzur evi, Ayrancılar Semt Polikliniği, sağlık ocaklarıyla İzmir'in Torbalı ilçesi, sağlık yatırımlarında altın çağını yaşıyor.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, son beş yılda ilçede sağlık alanında çok büyük yatırımlar gerçekleştiğini belirtti. Görmez, "Eğitimde olduğu gibi sağlık alanında da altın çağımızı yaşadık. Vatandaşlarımız tedavi, teşhis için çevre il ve ilçelere gitmekten kurtuluyor" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımına başlanan sağlık ocağı binasında incelemelerde bulunan Başkan Görmez, daha önce de Subaşı ve Türkmenköy'de sağlık ocağı yaptıklarını, ilçedeki bütün sağlık ocaklarının onarımı, yenileme ile diğer ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi. Görmez, "Bir süre önce 250 yataklı devlet hastanesini hizmete açmıştık. İzmir'in en donanımlı ve en modern diş hastanesi inşaatında da sona gelindi. Ayrancılar'da semt polikliniği çalışmalarına başlandı. Burada ayrıca; 14 bin metrekarelik alanda bir sağlık kompleksi kurulması projesini inşallah hayata geçireceğiz. Göreve seçildiğimiz gün önceliğimiz sağlık ve eğitim demiştik. Devletimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Torbalı'nın en büyük semtleri arasında yer alan Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımına başlanan sağlık ocağının, 185 metrekarelik kapalı alana sahip olduğu belirtildi. İçerisinde; doktor, hemşire odaları, bekleme salonu ve diğer sosyal alanlar bulunan sağlık ocağının, tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceği kaydedildi. Torbalı Belediyesi, Subaşı ve Türkmenköy Mahallelerinde de vatandaşın sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için eski okul binalarını tadil ederek sağlık ocağına çevirmişti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:58 Kaynak: İHA

Ayrancılar, İzmir, Torbalı, Güncel
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