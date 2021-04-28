Torbalı seçimlerinde CHP'nin fire verdiği isim belli oldu: O isim AK Parti'ye geçti - Son Dakika

Torbalı seçimlerinde CHP'nin fire verdiği isim belli oldu: O isim AK Parti'ye geçti

28.04.2021 10:01
Torbalı seçimlerinde CHP'nin fire verdiği isim belli oldu: O isim AK Parti'ye geçti, System.String[]

Dün gerçekleşen seçimde Torbalı yeni başkanını seçerken, CHP'nin seçimlerde verdiği fire konuşulmuştu.

Dün gerçekleşen seçimde Torbalı yeni başkanını seçerken, CHP'nin seçimlerde verdiği fire konuşulmuştu. AK Partili adaya oy verdiğini açıklayan CHP'li meclis üyesi Mustafa Akbıyık, partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısında CHP'nin adayı Mithat Tekin üçüncü turda yeni başkan seçildi. Mecliste 18 üyesi bulunan CHP, oylamada ilk turda 2, ikinci ve üçüncü tur oylamalarda da 1 fire vermişti. Oylamanın ardından Cumhur İttifakı adayı Çağlar'a oy veren CHP'li meclis üyesinin Mustafa Akbıyık olduğu ortaya çıktı.

Partisinden istifa ettiğini açıkladı

Gerçekleşen seçimin hemen sonrasında Cumhur İttifakı adayı AK Partili Çağlar'a oy verdiğini açıklayan CHP'li meclis üyesi Mustafa Akbıyık, partisinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti'ye geçen Akbıyık'a parti rozetini ise AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya taktı.

Antidemokratik dizayn vurgusu

Seçimin ardından partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen meclis üyesi Mustafa Akbıyık yaptığı yazılı açıklamada, "Merhum başkanımız henüz hasta yatağındayken, yaşam savaşı verirken koltuk derdine düşenlerin kimler olduğunu hepimiz gördük. Bunlar, CHP'li meclis üyelerinden başkaları değildi. Başkanımızın vefatının ardından, koltuğuna 7 CHP'li meclis üyesi talip oldu. Bu görülmüş bir şey değildir. Bugün çıkıp 'siyasi ahlak', 'etik değerler', 'millet iradesi' dediklerine bakmayın. Hiçbir şekilde samimi değiller. Bugün Torbalı'da yapılan meclis toplantısı ve ardından yapılan seçimde yaşananları tarih yazacaktır. Bugün, Torbalı'da demokrasi katledilmiştir. Torbalı ile hiçbir ilgisi ve alakası olmayan insanlar, Torbalı'nın siyasetini antidemokratik bir şekilde dizayn etmeye gelmiştir. Ben demokrasiye inanan bir insanım. Hayatım boyunca demokrasinin bayrağını salladım, antidemokratik her hareketin karşısında oldum" sözlerine yer verdi.

"Fotoğraf çekmemizi istediler"

Seçimlerde oy kullanırken, kullanılan oyun fotoğrafının çekilmesinin talep edildiğini öne süren Akbıyık, "Bizden kimliklerimizi oy pusulaların üzerine koyarak fotoğrafını çekmemizi istediler. Bir Whatsapp grubu kurdular, kabine giren meclis üyesinin kullandığı oyun fotoğrafını çekip kurulan gruba atmasını istediler. Böyle şey görülmemiştir. Bu hukuksuzluktur. Bu demokrasiye, meclis üyelerinin iradesine saygısızlıktır. Bu seçim kimsenin içine sinmedi. Sağduyulu CHP'li meclis üyelerinin de içine sinmedi. Sağduyulu kişiliği olduğunu bildiğim Mithat Tekin'in de bunu kabul edemediğini, bu işin içine sinmediğini biliyorum. Torbalı, Torbalı'da yaşayanlarındır. Biz bu ilçede yaşayanlar olarak, burada yaşamayanların üzerimizde tahakküm kurmasına izin vermeyiz" dedi.

"Özgür Erman Çağlar'ı Belediye Başkanı yapacağız"

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiğini söyleyen Akbıyık, "Ben bu seçimde, adaletli ve hakkaniyetli duruşuna inandığım, mensup olduğu siyasi partisinden öte kişiliğine saygı duyduğum, Torbalı Belediyesini dürüstçe yöneteceğine inandığım Özgür Erman Çağlar'a oyumu verdim. Bütün bu yaşananların ardından mensubu olduğum CHP'den istifa ediyorum, AK Parti'ye katılıyorum. AK Parti ailesiyle birlikte Torbalı'mız için çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçim yenilendiğinde, adaletli bir biçimde yapıldığında da Özgür Erman Çağlar'ı Belediye Başkanı yapacağız. Bunu herkes görecek" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Torbalı seçimlerinde CHP'nin fire verdiği isim belli oldu: O isim AK Parti'ye geçti

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Torbalı, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Torbalı seçimlerinde CHP'nin fire verdiği isim belli oldu: O isim AK Parti'ye geçti - Son Dakika


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