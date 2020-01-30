Torbalı ve Çeşme'ye modern itfaiye binası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Torbalı ve Çeşme'ye modern itfaiye binası - Son Dakika

Torbalı ve Çeşme'ye modern itfaiye binası

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ve Çeşme ilçesinde, merakla beklenen iki itfaiye binasının inşaatı tamamlandı.

Torbalı ve Çeşme'ye modern itfaiye binası, System.String[]

İzmir'in Torbalı ve Çeşme ilçesinde, merakla beklenen iki itfaiye binasının inşaatı tamamlandı. Her iki binanında, acil durumlarda itfaiye erlerinin zaman kaybetmeden çıkışına olanak sağlayacak şekilde tasarlandığı belirtildi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı ve Çeşme'deki modern itfaiye binalarında inşaat çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. 5 araç kapasiteli Torbalı Çaybaşı İtfaiye Hizmet Binasının, 3 milyon 750 bin liralık yatırımla bin 500 metrekarelik alana kurulduğu ifade edilirken, Torbalı'daki itfaiye sayısı üçe çıktı. Sekiz araç kapasiteli Çeşme İtfaiye Hizmet Binası ise 5,5 milyon liralık yatırımla 4 bin 190 metrekarelik alana inşa edildi.


Öte yandan her iki bina da, acil durumlarda itfaiye erlerinin teçhizatlarıyla birlikte zaman kaybetmeden çıkışına olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. İki katlı binaların üst katında iki kişilik ve banyolu dinlenme odaları, zemin katlarında ise ofisler ve yemekhanelerin bulunduğu belirtildi. Tesislerde itfaiye erlerinin fiziksel güçlerini koruyabilmeleri için fitness salonu, basketbol ve voleybol sahaları da bulunuyor.


Bu iki binanın hizmete girmesiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının itfaiye grup sayısının 52'ye çıkacağı kaydedildi. - İZMİR

Torbalı, İtfaiye, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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