Torbalı ve Göktepe resmen kardeş

Torbalı, Göktepe ile kardeşlik protokolü imzaladı

Torbalı Belediyesi, Karaman'ın Sarıveliler ilçesinin tek beldesi olan Göktepe Belediyesi ile bugün kardeş kent protokolü imzaladı. Geçtiğimiz ay Torbalı Belediyesi ve Göktepe Belde Belediyesi meclisinde alınan karar ile iki şehrin kardeşliği meclisten de geçmişti. Torbalı Belediyesi dün ve bugün Göktepe'den gelen konuklarını ağırladı. Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, Göktepe Belediye Meclis Üyeleri Yetiş Yaşar, Emrah Altıner ve Süleyman Gezer, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un Torbalı'da misafiri oldu. Torbalı'yı gezip, özellikle Başkan Uygur'un ilçeye kazandırdığı alanlara hayran kalan Göktepe heyeti, bugün de Başkan Uygur ile birlikte kardeşlik protokolünü imzaladı.

TESİSLERE HAYRAN KALDILAR

Yapılan protokole göre ikili ilişkilerin geliştirilmesi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunulması, sanat, turizm gibi alanlarda projeler geliştirilmesi gibi alanlarda iki belediye kardeşlik yürütecek. Her iki kentin yöneticileri iki gün boyunca bir araya gelerek, Kardeş Kent Protokolü için görüş alışverişinde bulundular. Torbalı'da gerçekleşen görüşmeler sonrasında Göktepe'den gelen konuklar Torbalı Belediyesi yetkililerince belediye tesislerini gezdi. Torbalı'daki belediyecilik işleyişini yakından görüp, bununla ilgili notlar alan Göktepe Belediye heyeti, ilçeye hayran kaldıklarını ve belediye yatırımları ile yapılan tesislerin kendilerine de büyük örnek olduğunu ifade etti.

DOĞAN: BUNUN ONURUNU YAŞAYACAĞIM

Başkan Uygur'a ve Torbalı'ya olan hizmetlerine hayran kaldığını ifade eden Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, "Belki dünyada en mutlu insan bu iki gündür benim.Bu mutluluğu elleri nasırlı ama onurlu vatanına bağlı, Atatürkçü, Cumhuriyetçi Göktepelilere götüreceğim. Bu mutluluğumu cümlelere sığdıramıyorum. Başkanlık ayrı bir şey ama İsmail Başkan gibi duayen bir insana artık 'Abi' demenin gururunu ve onurunu yaşayacağım. Onun izinde yürüyen bir kardeş olacağıma inanıyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

UYGUR: BİRLİKTE GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "İki kentin kardeşliğinden dolayı çok mutluyuz. Göktepe'ye göre daha büyük bir belediyeyiz. Daha büyük olduğumuz için de mutlaka küçük belediyelere sahip çıkmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Mutlaka birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Hem Torbalı hem Göktepe için hayırlı olsun. Önümüzdeki süreçte belediyelerimiz için önemli çalışmalar yapacağımıza ve güzel bir işbirliği içerisinde olacağımıza inanıyoruz. Bizim teklifimi kırmadınız, buralara kadar geldiniz. İnşallah hepimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.