Torbalılı Galatasaraylılardan, Torbalı Devlet Hastanesini ziyaret - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde Galatasaray Taraftar Derneği üyeleri, Torbalı Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Hastane önünde bir araya gelen taraftarlar, sağlık çalışanlarına tatlı ikram etti.

Taraftarlar, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını bildirdi.

Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu, ziyaret nedeniyle taraftarlara teşekkür etti.

Topçu, hastanelerinde maske ve benzeri eksiklerinin bulunmadığını da dile getirdi.