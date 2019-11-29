Torbalılı muhtarın eğitim duyarlılığı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir mahalle muhtarı, geçici olarak başka bir okulda taşımalı eğitim gören mahalledeki öğrencileri her sabah servise bindirerek akşam da karşılıyor.

Atatürk Mahallesindeki Fatih İlk ve Orta Okulu yenileme kapsamına dahil edilerek yıkıldı. Yeni okul binasının inşaatı devam ederken öğrenciler, taşımalı olarak Çetineller İlkokulunda derslerine devam etmeye başladı.

Mahalle Muhtarı Remzi Avcı da mahalledeki yaklaşık bin 300 öğrencinin servisle gidiş gelişinde sorun yaşanmaması için sorumluluk üstlendi.

Her gün yaklaşık bin 300 öğrenciyi servislere bindirerek uğurlayan Avcı, akşam da okul dönüşü öğrencileri karşılayarak evlerine ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol ediyor.

Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada öğrencilere yardımcı olmaya çalıştığını belirterek "Sabahları öğrencilerin karanlık havada korkmamaları için servisin toplama noktasına geliyorum. Akşam da okul dönüşü yine öğrencilere göz kulak oluyorum. Önemli olan onların eğitimi. Amacımız onların eğitimlerinden geri kalmamaları. Bazen servise yetişemeyen öğrenciler oluyor. Onları da biz götürüyoruz. Elimizden geldiğince bu hizmete devam edeceğiz." dedi.