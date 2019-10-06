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Torbalıspor yöneticileri gözaltına alındı

1 saat önce

Sahasında Yalovaspor'a 4-0 mağlup olan Torbalıspor'un yöneticileri gözaltına alındı.

Torbalıspor yöneticileri gözaltına alındı, System.String[]

Sahasında Yalovaspor'a 4-0 mağlup olan Torbalıspor'un yöneticileri gözaltına alındı. Yöneticiler, "polisin tutumu nedeniyle" istifalarını açıkladı.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. grupta oynanan Torbalıspor-Yalovaspor maçı sonrasında Torbalısporlu yöneticiler gözaltına alındı. Devre arası öncesinde Torbalıspor'un golünü elle oynama gerekçesiyle iptal eden hakeme devre arası "Hoca orada el mi var?" diyen Torbalıspor Başkan Vekili Adem Aksakallı, tribünden gözaltına alınmak istedi. Araya giren bir taraftarı da aynı şekilde gözaltına almak isteyen polisler, bu kez taraftarlarca engellenmeye çalışıldı. Sene başından bu yana ceplerinden para vererek takımın yükünü çektiğini belirten Adem Aksakallı, Fatih Erkut, Onur Yalçın ve Mustafa Kuruoğlan ekip aracına bindirilmek istendi. Bunu reddedip sahanın 100 metre yakınındaki emniyet müdürlüğüne polis nezaretinde yürüyerek giden Torbalısporlu dört yönetici "polisin tutumu nedeniyle" istifa ettiklerini açıkladı. Yöneticiler, "Sene başından beri harcadığımız para, çektiğimiz çile, verdiğimiz emeğe rağmen polisin bu tutumu nedeniyle istifa ediyoruz. Artık şehrimizde maç izleyemez hale geldik. Geçtiğimiz yıl başkanımız dahil onlarca taraftarımız hak mahrumiyeti aldı. Terörist değil yöneticiyiz. 'Hakem orada el mi var?' demek ne zamandan beri gözaltı gerekçesi. Kaymakamı ve yetkilileri göreve davet ediyoruz" açıklamalarında bulundu. - İZMİR

Adem Aksakallı, Yalovaspor, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
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