Torbayla araziye bırakılan köpek ve 8 yavrusuna sahip çıktılar - Son Dakika

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, torba içinde boş araziye bırakılan ve bölge halkı tarafından bulunan köpek ve 8 yavrusuna, Genç İçin Bir Saat Derneği (GİBS-DER) sahip çıktı.

Yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kendilerine verilen özel izinle Genç Belediyesi'nce tahsis edilen alanda barınak çalışması yapan GİBS-DER üyeleri, boş araziye bırakılan torba içindeki anne köpek ve 8 yavrusuna sahip çıktı. Dernek üyeleri, köpekleri barınağa getirip, bakımını yaparak, besledi.