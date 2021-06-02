Töre cinayetinde 4 sanığa beraat - Son Dakika

Töre cinayetinde 4 sanığa beraat

ANKARA'da Halime Akça'nın (25), 2012 yılında ailesinin rızası dışında başka bir erkekle yaşadığı için öldürülmesiyle ilgili davada Halime Akça'nın tutusuz yargılanan babası Abdulrezzak, ağabeyi Abdülmelik ve halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça, suçsuz oldukları kanaatiyle beraat etti.

ANKARA'da Halime Akça'nın (25), 2012 yılında ailesinin rızası dışında başka bir erkekle yaşadığı için öldürülmesiyle ilgili davada Halime Akça'nın tutusuz yargılanan babası Abdulrezzak, ağabeyi Abdülmelik ve halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça, suçsuz oldukları kanaatiyle beraat etti. Katil zanlısı firari sanık ağabey Abdulşükür Akça'nın dosyası ise ayrıldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Taburlar köyünde, 2013 yılında hayvanlarını otlatan çoban, toprağa gömülü kadın cesedi buldu. 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü saptanan kadının cenazesi, kimliği belirlenemeyince kimsesizler mezarlığına gömüldü. Cinayetten 7 yıl sonra 'vicdan azabına dayanamıyorum' diyerek ortaya çıkan 'Elma' kod adlı gizli tanık, "Halime Akça, 2012 yılında aile meclisinin verdiği karar doğrultusunda ağabeyleri Abdulşükür ve Abdulmelik ile halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça tarafından bıçaklanarak öldürdü" diye karakola giderek ifade verdi. Bunun üzerine, Halime Akça'nın babası Abdulrezzak, ağabeyi Abdülmelik ve halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça gözaltına alındı. Cinayetten sonra kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ağabey Abdulşükür Akça'nın, Hatay'dan Ankara'ya motosikletiyle geldiği ve evi terk ederek ailesinin rızası dışında bir erkekle yaşayan kardeşi Halime'yi ormanlık alana götürerek öldürdüğü belirlendi. Abdulşükür Akça'nın, cinayetten 1 yıl sonra da Suriye'ye geçip DEAŞ'a katıldığı öne sürüldü.

İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
4 SANIĞA BERAAT, AĞABEYİN DOSYASI AYRILDI

Halime Akça'nın babası Abdulrezzak, ağabeyleri Abdülmelik, Abdulşükür, halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça hakkında, 'Yakın akrabayı töre saikiyle tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. 4 tutuklu sanık, dava sürecinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Abdulrezzak Akça, Abdulmelik Akça, Kasım Akça, Burhan Akça ve avukatları hazır bulundu. Savcı esasa ilişkin mütalaasında, Abdulşükür Akça'nın dosyasının tefrik edilerek, diğer sanıklara beraat kararı verilmesini talep etti. Mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıkların tamamı suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını talep etti. Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, savcının mütalaası doğrultusunda, suçsuz olduklarına kanaat getirdiği 4 sanığın beraatına karar verdi. Mahkeme Suriye'de olduğu tespit edilen firari şüpheli Abdulşükür Akça'nın dosyasını ise ayırdı.


Elmadağ, Suriye, Ankara, Kasım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Töre cinayetinde 4 sanığa beraat - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:55 İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı 12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
12:55
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 13:13:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Töre cinayetinde 4 sanığa beraat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]