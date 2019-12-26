"Töre" kapalı gişe oynadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Töre' kapalı gişe oynadı - Son Dakika

"Töre" kapalı gişe oynadı

6 saat önce

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı "Töre" isimli yetişkin tiyatro oyunu, ikinci kez izleyiciyle buluştu.

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı "Töre" isimli yetişkin tiyatro oyunu, ikinci kez izleyiciyle buluştu. İnegöllü oyuncuların yer aldığı gösteri yine kapalı gişe oynadı.


İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Töre" isimli yetişkin tiyatro oyununu ilçe halkıyla buluşturdu. Ekim ayında da gösterimi yapılan oyun, ikinci gösteriminde de kapalı gişe oynadı. Çarşamba akşamı saat 20.00'da İnegöl'de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde başlayan oyunu Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger ve bazı meclis üyeleri ile siyasi parti temsilcileri de izledi.


Töre cinayetlerini konu alan oyunda, olay bin 900'lerde, Erzurum'da Karagillerin evinin avlusunda geçiyor. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının başarılı performanslarıyla alkış aldığı oyunun sonunda, Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Taban, "Ekibimize çok teşekkür ediyorum. Oyunun konusundan bahsetmek gerekirse, bölgemizde belki bu tür olaylar çok yaşanmasa da dünyanın böyle bir gerçeği var diyebiliriz. Belediye Tiyatromuz sergiledikleri performansla da bu duyguyu bize geçirdiler. İzlerken de çok duygulandık. Sizlere de ekibimizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Tiyatro ekibimizin yaptığı işler çok değerli. Bunu ifade etmem lazım. Gençlerimizi ve bu konuda kabiliyeti olan herkesi davet ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Yeter ki böyle güzel yetenekleri keşfedelim" dedi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:07 Kaynak: İHA
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