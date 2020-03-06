Töre kararıyla ablasını öldürüp kaçan kardeş yakalandı - Son Dakika
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Töre kararıyla ablasını öldürüp kaçan kardeş yakalandı

7 saat önce

Töre kararıyla ablasını öldürüp kaçan kardeş yakalandıDİYARBAKIR'da biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında olan 2 çocuğunun yanında öldürülen Deniz K.'nın (27) katil zanlısı olarak aranan erkek kardeşi Sezer K., Van'da yakalandı.

Töre kararıyla ablasını öldürüp kaçan kardeş yakalandı

DİYARBAKIR'da biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında olan 2 çocuğunun yanında öldürülen Deniz K.'nın (27) katil zanlısı olarak aranan erkek kardeşi Sezer K., Van'da yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Sezer K., adliyeye sevk edildi.

Deniz K., 3 yıl önce kız kardeşiyle Van'daki ailesinin yanından kaçarak, Diyarbakır'a geldi. Ancak 26 Aralık gecesi Gevran Caddesi'ndeki Timuçin Apartmanı'ndaki evinde biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında olan çocuklarının yanında 4 kurşunla vurularak öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, kız kardeşiyle birlikte bir müzikholde çalışan Deniz K.'nın töre cinayetine kurban gittiğini, katil zanlısının da erkek kardeşi Sezer K. olduğunu tespit etti. Cinayetten sonra Van'a kaçtığı tespit edilen Sezer K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Sezer K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Töre kararıyla ablasını öldürüp kaçan kardeş yakalandı

Diyarbakır, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:39 Kaynak: DHA
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