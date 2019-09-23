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Töremen ailesinin acı günü

1 saat önce

Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen'in abisi Kenan Töremen, kalp krizi rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen'in abisi Kenan Töremen, kalp krizi rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Kenan Töremen'in cenazesi Palandöken Solakzade Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Erzurum Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda gazi olan babası İlhan Töremen'in mezarının hemen yanı başında defnedildi.


Cenaze törenine Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Belediye Başkan Yardımcıları, Erzurum'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, resmi kurum ve özel kurum sorumluları ile Töremen ailesinin sevenleri katıldı. - ERZURUM

Kalp Krizi, Aziziye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:52 Kaynak: İHA
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