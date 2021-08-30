Tören için kapatılan caddede kaza; motosikletli genç ağır yaralandı - Son Dakika

sürücüsü geçit töreni için trafiğe kapatılan caddede geri manevra yapan yabancı plakalı cip ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Tavukçu hastaneye kaldırıldı.

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