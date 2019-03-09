Tören Mahalle Ziyaretlerinde Bulundu

AK Parti'nin Altınordu Belediye Başkan adayı Aşkın Tören, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti'nin Altınordu Belediye Başkan adayı Aşkın Tören, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.



Tören, seçim çalışmaları kapsamında Kayabaşı, Topluca, Zafer, Gökömer, Hürriyet, Gerce, Aydınlık, Ortaköy ve Erenli mahallelerinde ziyaretlerde bulundu.



Mahalle sakinleriyle sohbet eden Tören, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek takdim etti.



Ziyaretlerde konuşan Tören, emanet aldıkları hizmetlerin üzerine koyarak devam etmek zorunda olduklarını söyledi.



Tören, Altınordu'da hizmet belediyeciliğinin, artık vizyon belediyeciliğine döneceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Yepyeni, büyüyen, gelişen, modern, çağdaş bir Altınordu, vizyonu dünya kenti olan bir Ordu için ter dökeceğiz. İstihdam kurumu tecrübemizle diyorum ki, Turnasuyu havzasının çocuklarına da emanet gözüyle bakacağız. Bu şehrin sokaklarında, mahallerinde 'işsizim' diyen tek bir genç bırakmayacağız. Gitmediğimiz yer bırakmadığımız gibi, gönlüne girmediğimiz tek bir hemşehrimiz de kalmayacak."

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