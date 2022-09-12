Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
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Yeni eğitim öğretim yılı başladı

12.09.2022 15:58

Tören Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'ın konuşması Vali İlker Gündüzöz'ün konuşması Şiirlerin okunması Muş'ta 692 okulda 114 bin 209 öğrenci ve 6 bin 400 öğretmen yaz tatilinin ardından okula başlamanın heyecanını yaşadı.

Tören Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'ın konuşması

Vali İlker Gündüzöz'ün konuşması

Şiirlerin okunması

Muş'ta 692 okulda 114 bin 209 öğrenci ve 6 bin 400 öğretmen yaz tatilinin ardından okula başlamanın heyecanını yaşadı.

2071 Melikşah İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, eğitimin önemine vurgu yaptı.

Kentte önemli yatırımların yapıldığını belirten Gündüzöz, "Hepsi bizim gençlerimiz, çocuklarımız için. Muş, Türkiye'de en genç nüfusa sahip 5 ilden biri. Bugün derslik başına öğrenci mevcudumuz farklı derecelerdeki okullarda çok küçük sapmalar gösterse de aşağı yukarı 16 civarında." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada il genelinde 692 okulda 6 bin 400 öğretmenin nezaretinde 114 bin 209 öğrencinin dersbaşı yaptığını ifade etti.

Okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verilmesiyle son bulan törene Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Vali Yardımcısı Hasan Taş, Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri ve veliler katıldı.Muş'ta 202-2023 eğitim-öğretim yılı, 114 bin 209 öğrenci ve 6 bin 400 öğretmenin görev yapacağı 692 okulda ilk ders zil çaldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

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