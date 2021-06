TÖREN SONRASI İMAMOĞLU'NA ULAŞMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Tören sonrası bir kadın, binasının 5 yıl önce yıkıldığını ancak hala yapılmadığı öne sürerek İmamoğlu'nun makam aracının önüne çıkarak konuşmak istedi. Ancak kadın, korumalar tarafından uzaklaştırıldı.

Bağcılar'da gerçekleşen temel atma törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve mülk sahipleri katıldı. Konuşmaların ardından temel atım için mülk sahipleri ile beraber butona basıldı. Bağcılar Kirazevler Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nin yapılacağı alan bariyerle kapatıldı.

'İSTANBUL'UN EN TEMEL, EN BİRİNCİ MESELESİ DEPREMLE MÜCADELE"

Törende konuşan İmamoğlu, 'Özellikle genel müdürümüzden çok hassas bir biçimde ekip arkadaşlarıyla beraber burayı bir an önce sonuca kavuşturmalarını, elimizden gelen en üst seviyede fedakarlıklarla süreci yönetmeleri gerektiğini defalarca ilettim. ve günün sonunda bu güzel güne kavuştuk. Bir gerçeği unutmayalım, İstanbul'un en temel, en birinci meselesi depremle mücadele. Yani ne yazık ki dayanıklı olmayan yapı stoğunun bir an önce dayanıklı hale getirilmesi lazım. Hiçbir vatandaşımızın hiçbir çocuğumuzun, hiçbir annemizin, babamızın evinde, can kaybı korkusuyla yaşamasını engellememiz bizim birinci vazifemiz" ifadelerini kullandı.

'AKŞAMDAN SABAHA BİNALARIN KENDİLİĞİNDEN YIKILDIĞI BİR KENTTEYİZ"

'Akşamdan sabaha binaların kendiliğinden yıkıldığı bir kentteyiz" diyen İmamoğlu, 'Daha geçenlerde Zeytinburnu'nda yaşandı. Yine süreci takip eden, fark edilip birkaç sesin hissedildiği, ardından duyarlılık gösterip an be an sürecin özellikle ilçe belediyesi tarafından takip edildiği bir site Allah'tan ki boşaltıldı Daha yeni, Sarıyer'de bir bina akşamdan sabaha çöktü. Fazla değil yani bir yıl önce o evden insanlar yaşıyordu. Şimdi düşünün ki İstanbul'da bildiğimiz, bilmediğimiz binlerce bina var. Binlerce bina. Yani bunun, bu durumun hepimizin uykusunu kaçırması lazım" şeklinde konuştu.

'43 YILLIK BİR BAĞCILARLI OLARAK YAPILARIN NASIL YAPILDIĞINA ŞAHİTLİK ETTİK"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, '43 yıllık bir Bağcılarlı olarak yapıların nasıl yapıldığını, sürecin nasıl geliştiğine hep birlikte şahitlik ettik. Deniz kumlarıyla yapılan ve mühendislik hizmeti alınmadan dayanıksız yapıların ve hızlı bir çarpık yapılaşmanın geçmişte yaşandığı bir süreçte, yaşanılabilir şehirleri inşa ederken, bir anda kentsel dönüşüm işimizin temelini ve önceliğini almış oldu" diye konuştu.

'BURADAN FİŞEK GİBİ KAÇTILAR, BU HALKTAN BU KADAR KAÇILIR MI?"

Polis ekiplerinin de önlem aldığı bölgede tören alanına alınmadığını iddia eden Aysel Özer, törenin ardından İmamoğlu'nun da aracının bulunduğu konvoyun önünü keserek konuşmak istedi. Korumalar tarafından hızla uzaklaştırılan Özel, 'Bağcılar Türk hava yolları sitesi B bloklarının kat malikleriyiz biz. Daha önce İmamoğlu'ndan söz aldık KİPTAŞ ile görüşmek için. Sağ olsunlar sözlerini yerine getirdiler ama KİPTAŞ bizim işlerimizi biraz yokuşa sürüyor. Yani olmayacak şeyler talep ediyor. Biz de onları biraz rest etmesini istemek üzere buraya geldik. Ancak gördüğünüz gibi buradan fişek gibi kaçtılar ya. Bu halktan bu kadar kaçılır mı' Beş senedir kiradayım. Evimiz yıkıldı. Bize kimse sahip çıkmıyor. Bağcılar Belediyesi dahil olmak üzere. Yani böyle saçma sapan bir şey yok. 1600 kişi var. 432 daire var. Yani çok basit bir şey mi geliyor? Onlar için olabilir ama bizim bir tane dairemiz var. Bir tane yuvamız var onun peşinde koşuyoruz. Onun da sağ olsun devletin memurları benden pasaport ister gibi içeriye bile almadı. Türkiye Cumhuriyeti topraklarının içerisinde, beni bu topraklarda istedikleri yerleri götürüyorlar, istemedikleri yerlere götürmüyorlar. Sonra da beni şikayet ediyor polis memuru" diye konuştu.