Törende bayılan eski ahi korkuttu - Son Dakika

Törende bayılan eski ahi korkuttu

EDİRNE - Edirne'de renkli görüntüler yaşanan 34. Ahilik Haftası kutlamalarının sonu üzüntüyle bitti. Program sonrası kalp rahatsızlığı olan 2020 yılı ahisi 66 yaşındaki Efgan Döşlüoğlu, fenalaşarak baygınlık geçirdi.

13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Ahilik Haftası kapsamında Edirne'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında 25 Kasım stadyumu önünde bir araya gelen heyet, Atatürk Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından Ahilik Haftasının önemine ilişkin basın açıklaması yapıldı. Programa katlan 2020 yılı ahisi Efgan Döşlüoğlu (66), fenalaşarak baygınlık geçirdi. Tören alanındaki banka oturtulan Döşlüoğlu, katılımcıları ve çevredekileri korkuttu. Olay yerine gelen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak etrafta sağlıkçı olup olmadığını sordu ve ambulansı aradı.

İlkyardımın önemi bir kez daha anlaşıldı

Bu arada geçtiğimiz hafta İlk yardım Günü kapsamında Saraçlar Caddesi'nde etkinlik gerçekleştirilmişti. Yaşanan olay, ilkyardımın böyle durumlar karşısında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İlk müdahaleyi yapan 112 acil sağlık ekipleri, Efgan Döşlüoğlu'nu ambulansa bindirerek Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü.

Hastanede anjiyo yapılan Döşlüoğlu'nun tedavisinin sürdüğü ifade edildi.