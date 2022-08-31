Törende fenalaşarak hayatını kaybeden Turgut Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Törende fenalaşarak hayatını kaybeden Turgut Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı

31.08.2022 17:51

Törende fenalaşarak hayatını kaybeden Turgut Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı Dünyanın en yaşlı Gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu, 86 yaşındaki "Dünya barış elçisi" Turgut Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Törende fenalaşarak hayatını kaybeden Turgut Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Dünyanın en yaşlı Gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu, 86 yaşındaki "Dünya barış elçisi" Turgut Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı.

"Dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşırken Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1994 yılında 110 yaşında vefat eden Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu "dünya barış elçisi" Turgut Kaçmaz, Kütahya'da düzenlenen Büyük Zafer'in 100. yılı törenleri sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede öldü. Kaçmaz için Kdz. Ereğli Bozhane Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılınan Kaçmaz, Kestaneci mezarlığına defnedildi.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kendilerine bıraktıkları emanete son nefeslerine kadar sahip çıkacaklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir büyüğümüzü ebediyete yolcu ediyoruz. Biliyorsunuz dün kendisi ile zafer tepede yüzüncü yıl coşkusunda beraberdik. Çok anlamlı bir zamanda, çok anlamlı bir mekanda ve günde ilahi emre tabi olarak son nefesini teslim etti. Turgut amca bizim gençlik faaliyetlerimizde nerde olursak olalım işte dün Zafer tepede beraberdik. Zafer tepede dün gençlerle hasbihal etti, gençlere bir konuşma yaptı bana da söylemişti. Ondan önce Çanakkale'de beraberdik, köprü açılışında beraberdik, Sarıkamış'ta beraberdik nerde gençlik varsa, nerede Vatan aşkını ortaya koyan bir çalışma varsa coşkusuyla, heyecanıyla, yüreğiyle oradaydı ve işte en son Zafer tepedeydik bugün Bozhane Camii'ndeyiz takdiri ilahi. Rabbim mekanını cennet eylesin. O bize aslında bir hayat çizgisini gösterdi aslında genç arkadaşlara Turgut amcayı pek çoğumuz bu vesileyle tanımış olduk pek çoğumuz. Turgut amcamızın bizlere gösterdiği en somut en yakın derslerden bir tanesi yüreğinin vatan aşkıyla çarpmasıdır. Bizde bugün ondan bir emaneti teslim alacağız, bu Vatanı elbette birlikte koruyacağız, ama her şey den önce onun gibi son nefesimize kadar yüreğimi, kalbimiz Vatan aşkıyla çarpacak ve inanıyorum ki bu emanete de birlikte sahip çıkacağız. Biz kendisini bu anlamda en önde gördük fedakarca koştururken gördük, rabbim ondan razı olsun biz tabi ki onda ne hakkımız olabilir, ne varsa hakkımız hukukumuz helal olsun. Rabbim ahirette cennetinde nasıl bizleri buluşturduysa tüm geçmişlerimizde en güzel şekilde buluştursun" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Törende fenalaşarak hayatını kaybeden Turgut Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Törende fenalaşarak hayatını kaybeden Turgut Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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