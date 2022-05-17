Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü

17.05.2022 09:17
Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü, şans eseri kimse yaralanmadı.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü, şans eseri kimse yaralanmadı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencilerin bulunduğu platform bir anda çöktü. Törene katılan öğrenciler ve aileleri büyük korku yaşadı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda platformun çökme anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ERZURUM

Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü
Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü
Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü
Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü

YORUMLAR
500
Üniversiteli 2 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı Üniversiteli 2 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı Üniversiteli Nezahat ve Zeynep'in öldüğü kazada savcı itiraz etti, sürücü tutuklandı Üniversiteli Nezahat ve Zeynep'in öldüğü kazada savcı itiraz etti, sürücü tutuklandı

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı
09:10 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin ile evlenen Kumru'yu düğün gününde hangi sürpriz bekliyor?
09:08 Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: Sadece bir günlük petrolümüz kaldı!
08:58 Benzine zam: Litre fiyatı 23 lira sınırına dayandı
08:54 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi ile sesiz sedasız nişanlandı! Törene Dilan'ın saçları damga vurdu
08:52 İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde fabrikada yangın çıktı! Yangın kısa sürede 3 fabrikaya daha sıçradı
08:47 Bir Kürtçe yasağı daha: Muş Valiliği, Metin-Kemal Kahraman'ın konserini iptal etti!
08:42 17 Mayıs güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:37 Azovstal çelik fabrikasından 264 Ukrayna askeri tahliye edildi
08:33 Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine "iktidara hazırlık" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 09:35:08. #1.13#
SON DAKİKA: Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement