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Törende parçalanan karpuzlar, çocuklara yaradı

13 dakika önce

ANADOLU'nun kapılarının Türklere açılmasında büyük bir yeri olan 1048 Pasinler Zaferi'nin 971'inci yıl dönümü, Erzurum'un Pasinler ilçesinde kutlandı.

Törende parçalanan karpuzlar, çocuklara yaradı, System.String[]
ANADOLU'nun kapılarının Türklere açılmasında büyük bir yeri olan 1048 Pasinler Zaferi'nin 971'inci yıl dönümü, Erzurum'un Pasinler ilçesinde kutlandı. Pasinler Savaşı'nın canlandırıldığı kutlamalarda atlı milislerin gösteri sırasında kılıçlarla kestiği karpuzlar, tören alanındaki çocuklara ikram edildi. Çocuklar, karpuzları büyük bir iştahla yedi.
Pasinler Ovası'nda Selçuklu ordusunun, 18 Eylül 1048 günü 50 bin kişilik Bizans ordusunu bozguna uğrattığı zaferin yıl dönümü Erzurum'un Pasinler ilçesinin Kaplıcalar Mahallesi'nde kutlandı. Bayraklarla donatılan Pasinler'deki kutlamalara Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve çok sayıda davetli katıldı. Kutlamalar kapsamında, ilçe merkezinden törenlerin yapılacağı Kaplıca Mahallesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometrelik kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kutlamalarda Pasinler Savaşı canlandırıldı, atlı milisler gösteri yaptı.
Kutlamalar kapsamında Balıkesir Akıncılar Atlı Okçular ve Gösteri Sanatları Kulübü ile Erzurum Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü ekipleri birer gösteri yaptı. Kadın ve erkeklerden oluşan atlı okçular, hedefleri 12'den vurdu. Sporcular daha sonra dörtnala sürdükleri atların üzerinde ellerindeki kılıçlarla kütükler üzerine bırakılan karpuzları tek hamleyle ikiye böldü. Kırılan karpuzlar, görevliler tarafından çöpe atılmak yerine tören alanındaki çocuklara dağıtıldı. Çocuklar aldıkları karpuzu büyük bir iştahla yedi. Karpuzların çok tatlı olduğunu söyleyen çocuklar, şovun tadını çıkardıklarını söyledi.


Selçuklu, Pasinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:19 Kaynak: DHA
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