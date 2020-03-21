Törensiz nikahta damatla gelin mesafeli oturdu - Son Dakika
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Törensiz nikahta damatla gelin mesafeli oturdu

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düğün tarihleri önceden belirlenen çiftin nikahını Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, korona virüs tedbirleri sebebiyle törensiz kıydı.

Törensiz nikahta damatla gelin mesafeli oturdu, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düğün tarihleri önceden belirlenen çiftin nikahını Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, korona virüs tedbirleri sebebiyle törensiz kıydı. Başkan Öküzcüoğlu, nikah öncesi salgın hastalık konusunda çifti bilgilendirerek damat, gelin ve nikah şahitlerini 1 metrelik aralıklarla masaya oturttu.


Alaşehir'de daha önceden düğün tarihleri belirlenen Nurdan Ormancı ve Ender Uslu çiftinin nikahı, korona virüs tedbirleri sebebiyle törensiz kıyıldı. Genç çiftin nikahını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kıydı. Nikaha davetli aldırmayan Başkan Öküzcüoğlu, damat, gelin ve nikah şahitlerini 1 metre aralıklı oturttu. Nikah öncesi genç çifti bilgilendiren Öküzcüoğlu, "Dünya çapında salgın olan korona virüs karşısında hep birlikte mücadele etmeliyiz, Bakanlığımızın aldığı önlemlere uymalıyız, sağlık çalışanlarına yardımcı olmalıyız, zorunlu kalmadıkça evden dışarıya çıkmamalıyız, topluluk alanlara girmemeliyiz, birbirimizle tokalaşmamalıyız. Hiç böyle nikah kıyacağınız aklınıza geliyor muydu? Bugün sadece iki şahit alabiliyoruz. Sizlere de böyle bir, bir buçuk metre ara ile oturabiliyorsunuz. Bakanlığımızın aldığı tedbirlerle bu virüs salgınını en hafif şekilde atlatmayı umut ediyoruz. İleride inşallah hep birlikte oturur yemek yeriz. Size tavsiyem, nikah sonrası dışarıda sizi tebrik etmek isteyenlerle el teması yolundan kaçınmanızdır" dedi.


Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahta, gelin-damat ve nikah şahitleri, aralıklarla oturdukları masada imzalarını atarak, tokalaşmadan törenden ayrıldı. - MANİSA

Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:24 Kaynak: İHA

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