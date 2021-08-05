Torgeir Borven: "Bu sezona en az 10 gol atmayı hedefliyorum"

Gaziantep Futbol Kulübü, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan yeni transfer Torgeir Borven, "Geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da 10 gol atmak istiyorum" dedi.

Kamp ve hazırlık sezonunu geçtiğimiz günlerde sonlandıran Gaziantep Futbol Kulübü, sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ligin ilk haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacak olan Gaziantep FK, yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanla maç hazırlıklarına başladı. Antrenmana sakatlıklarından dolayı Kana Biyik ve Alexandru Maxim katılmazken, yenileme koşusu ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Antrenman çift kale maçın ardından son buldu.

"Bu sezon en az 10 gol atmayı hedefliyorum"

Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan yeni transfer Torgeir Borven, iyi bir takıma transfer olduğunu ve bu sezon en az 10 gol atmayı hedeflediğini söyleyerek, "Burayla ilgi güzel şeyler duyuyordum. Konuşmaya başladıktan sonra daha güzel şeyler duydum. Uzun vadeli hedefleri olan bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaya başlayacağız, umarım başarılı oluruz. Geçen yıl takım iyi bir görüntü veriyordu. Tabii ki işler iyi gitmedi sonrasında ama kaliteli bir takım ve iyi bir seviyede olduklarını geçen sezon görmüştük. Avusturya kampında takım arkadaşlarımla çalışmalara başladıktan sonra bu takımın ne kadar iyi olduğunu daha net bir şekilde gördüm. Bence bireysel ve takım anlamında çok kaliteli bir ekibe sahibiz. Geçen sezon 10 gol atmıştım, bu sezonda en az 10 gol atmayı hedefliyorum ve ilk maçtan başlamak istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP