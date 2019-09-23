Son Dakika Haberleri: Torik 150 liradan tezgahlarda
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Torik 150 liradan tezgahlarda

8 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tezgahlarda boy gösteren torik balığının tanesi 150 liradan satışa sunuldu.

Torik 150 liradan tezgahlarda, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tezgahlarda boy gösteren torik balığının tanesi 150 liradan satışa sunuldu.


Lapseki'de balıkçılık yapan Niyazi Acar, bu sene bol palamut ve torik beklediklerini söyledi. Balık halinde kolyoz ve yeşil istavrit 20 lira, çipura 40 lira, lüfer 100 lira ve sardalya ise 10 liradan alıcı bekliyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:09 Kaynak: İHA
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