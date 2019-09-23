Torik 150 liradan tezgahlarda
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tezgahlarda boy gösteren torik balığının tanesi 150 liradan satışa sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:09 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tezgahlarda boy gösteren torik balığının tanesi 150 liradan satışa sunuldu.
Lapseki'de balıkçılık yapan Niyazi Acar, bu sene bol palamut ve torik beklediklerini söyledi. Balık halinde kolyoz ve yeşil istavrit 20 lira, çipura 40 lira, lüfer 100 lira ve sardalya ise 10 liradan alıcı bekliyor. - ÇANAKKALE
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