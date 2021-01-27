Torino Belediye Başkanı, Şampiyonlar Ligi finalindeki izdihamı önleyemediği için 18 ay hapse mahkum edildi - Son Dakika

İtalya'nın Torino kentinin Belediye Başkanı Chiara Appendino, 2017 yılında San Carlo Meydanı'nda dev ekranda izlenen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı sırasında taraftarlar arasında çıkan izdihamdaki ihmali dolayısıyla 18 ay hapis cezası aldı.

Torino'daki mahkemede, 2 kişinin öldüğü ve 1690 kişinin yaralandığı 2017'deki izdihama yönelik davanın karar duruşması yapıldı.

Belediye Başkanı Appendino, Juventuslu taraftarlar için dev ekran kurulan kent merkezinde yeterli önlem almadığı gerekçesiyle ihmalden 18 ay hapse mahkum edildi ve cezası ertelendi. Appendino dışında, aralarında Torino eski emniyet müdürü de olmak üzere 4 kişiye daha aynı ceza verildi.

Appendino, yaptığı açıklamada, karardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Soyguncu bir grubun hareketiyle tetiklenen olayın faturasının kendisine kesildiğini" savundu.

Şampiyonlar Ligi finalini izleyenler arasında izdiham çıkmıştı

Torino kentinin futbol takımı Juventus'un, 3 Haziran 2017'de yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşması öncesinde Torino kent merkezindeki San Carlo meydanına dev ekran kurulmuş, binlerce taraftar maçı buradan takip etmişti.

Juventus'un Real Madrid'e 4-1 yenildiği maç sırasında San Carlo meydanında soygun şüphesiyle çıkan panik ve izdihamda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1690 kişi yaralanmıştı.