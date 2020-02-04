Torino'da teknik direktörlüğe Mazzarri'nin yerine Longo getirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Torino'da teknik direktörlüğe Mazzarri'nin yerine Longo getirildi - Son Dakika Spor

Torino'da teknik direktörlüğe Mazzarri'nin yerine Longo getirildi

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Torino'da teknik direktörlüğe Walter Mazzarri'nin yerine Moreno Longo getirildi.

Torino'da teknik direktörlüğe Mazzarri'nin yerine Longo getirildi, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Torino'da teknik direktörlüğe Walter Mazzarri'nin yerine Moreno Longo getirildi.

Torino Kulübü, 2018'den bu yana takımın başında bulunan Mazzarri'nin görevden alındığını ve 43 yaşındaki İtalyan teknik direktör Longo ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Torino'nun genç takımını çalıştıran Longo, Pro Vercelli ve Frosinone'de de görev yapmıştı.

Serie A'da 22 haftada 27 puan toplayan Torino, 12. sırada yer aldı. Ligde son iki maçını farklı skorlarla kaybeden Torino, Atalanta'ya 7-0, Lecce'ye 4-0 yenilmişti.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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