Torkam Holding'den Afrika'da 7,8 milyar dolarlık anlaşma

Müteahhitlik şirketlerinden Torkam Holding ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında konut ve genel madencilik alanlarında toplam 7,8 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

Anlaşmanın imza törenine Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, Yüksek Büyükelçi Nicolas Serge Kazadi, Arazi İşleri Bakanı Molendo Sakombi, Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, SOKIMO Madencilik Üst Yöneticisi (CEO) Augustin Mpela ve bakanlık yetkilileri katıldı.

Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Dereli, imza töreninde, şirketin Cezayir'den sonra Afrika'da ikinci büyük yatırımı olacak projeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dereli, müteahhitlik sektöründeki 30 yılı aşkın deneyimleriyle başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde binlerce konut, ofis ve ticari ünite hayata geçirdiklerini aktararak, Türkiye'deki faaliyetleri devam ederken son 10 yıldır farklı ülkelerde kamu ve özel sektör projelerinde yeni işler üstlendiklerini anlattı.

Bu süreçte Türk müteahhitlik sektörüne güvenin ve ihtiyacın tam olduğunu gördüklerini ifade eden Dereli, "Nitelikli konuta ihtiyaç duyan çok sayıda ülke Türk şirketleri ile çalışmak istiyor. Bunda Türkiye'nin kamu ve özel sektör iş birliği ile gerçekleştirmiş olduğu milyonlarca sosyal konut, nitelikli ve markalı projeler ve bunları gerçekleştirirken malzeme, iş gücü ve projelendirmedeki yüksek kapasitemiz önemli rol oynadı. İş bitirme ve kalite noktasında çok önde görülüyoruz. Türkiye'deki tecrübemizi dünyaya taşıyarak ülkemize katma değer sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

"Afrika'da hayata geçireceğimiz 100 bin sosyal konutun bölgedeki gelişimde örnek teşkil edeceğine inanıyoruz"

Mahmut Dereli, bugüne dek Cezayir'de teslim ettikleri konut, kamu binaları, okul, Bulgaristan'da inşa ettikleri rezidans ve otel, Almanya'da başladıkları gayrimenkul projelerinin sonuçlarının kendilerini cesaretlendirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada Afrika'nın önemli anlaşmalarından birine imza atıyoruz. Tüm dünya olarak zorlukların yaşandığı bir dönemde böylesine önemli bir anlaşmayı gerçekleştirmekten ve ülkemize katma değer sağlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşmayla birlikte sektörümüzde faaliyet gösteren şirketleri yurt dışı müteahhitlik projelerinde yer almak üzere teşvik etmek istiyorum. Afrika'da hayata geçireceğimiz 100 bin sosyal konutun bölgedeki gelişimde örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Bu anlamda bir Türk şirketi olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirme ve buradaki şirketlerimizle iş birliği içerisinde hareket etmenin gayreti içerisindeyiz."

Afrika bölgesinde acil 10 milyon sosyal konuta ihtiyaç olduğunu dile getiren Dereli, bu konuda Türk müteahhitlik şirketlerine önemli görevler düştüğünü söyledi.

Dereli, anlaşmanın bir Türk şirketinin bölgede yaptığı en büyük proje olduğunu belirterek, proje kapsamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin en büyük binasını da yapacaklarını bildirdi.

"Sosyal konut sorununu Torkam ile yaptığımız anlaşma ile çözeceğiz"

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Arazi İşleri Bakanı Molendo Sakombi de ülkelerinde çok sayıda sosyal konut, altyapı hizmetleri ve kamu binaları gibi birçok inşa faaliyetlerine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Geliştirmeye çalıştıkları finansman modelleri ile bu ihtiyaçları karşılama noktasında önemli bir mesafe aldıklarını belirten Sakombi, şunları kaydetti:

"Bunun bir örneğini de Torkam Holding ile gerçekleştirdiğimiz bir dizi anlaşma ile sergiledik. Türkiye'nin başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere her alandaki başarısı bizi fazlasıyla etkilemektedir. Bu başarıyı örnek alarak bundan sonraki çalışmalarımızda model olarak ülkemizde uygulamak istiyoruz. Torkam'ın teknik ve finans kapasitelerinden eminiz. Yapmış olduğumuz sözleşmelerden mutluyuz. En kısa sürede çalışmalara başlamak istiyoruz. Arazi İşleri Bakanlığı olarak 15 Ocak'a kadar arsa bulmayı planlıyoruz. Kongo'da sosyal konuta ihtiyaç var. Bu sosyal konut sorununu Torkam ile yapmış olduğumuz anlaşma ile çözeceğiz."