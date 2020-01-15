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Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı bu yıl Genç Erkeler kategorisinde boy gösterecek
6 saat önce
Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı, 2020 sezonunda "Genç Erkeler" kategorisinde mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:40 Kaynak: AA
Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı, 2020 sezonunda "Genç Erkeler" kategorisinde mücadele edecek.
Torku Şekerspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, tamamı Konyalı sporculardan oluşan 10 kişilik bir genç takımın oluşturulduğu belirtilerek, "Takımın antrenörlük görevi için Genç Erkek Bisiklet Milli Takım Antrenörü İsmail Uğurlu ile anlaşılmıştır. Amacımız genç takımımızdan yetiştirdiğimiz kendi değerlerimiz ile gelecegin bisiklet sporuna yön verecek bir ekip kurmak." denildi.
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