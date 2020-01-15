Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı bu yıl Genç Erkeler kategorisinde boy gösterecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı bu yıl Genç Erkeler kategorisinde boy gösterecek - Son Dakika Spor

Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı bu yıl Genç Erkeler kategorisinde boy gösterecek

6 saat önce

Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı, 2020 sezonunda "Genç Erkeler" kategorisinde mücadele edecek.

Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı bu yıl Genç Erkeler kategorisinde boy gösterecek, System.String[]

Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı, 2020 sezonunda "Genç Erkeler" kategorisinde mücadele edecek.

Torku Şekerspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, tamamı Konyalı sporculardan oluşan 10 kişilik bir genç takımın oluşturulduğu belirtilerek, "Takımın antrenörlük görevi için Genç Erkek Bisiklet Milli Takım Antrenörü İsmail Uğurlu ile anlaşılmıştır. Amacımız genç takımımızdan yetiştirdiğimiz kendi değerlerimiz ile gelecegin bisiklet sporuna yön verecek bir ekip kurmak." denildi.

Torku Şekerspor, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'daki son durumu görüştü Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi! Beşiktaşlı oyuncuların yedek kulübesindeki görüntüsü Erzurum maçına damga vurdu

Son Dakika Haberleri
20:01 Beşiktaşlı oyuncuların yedek kulübesindeki görüntüsü Erzurum maçına damga vurdu - Son Dakika Spor
19:57 BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
19:56 Hidayet Türkoğlu: "Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" - Son Dakika Spor
19:52 Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdım" - Son Dakika Spor
19:49 Carlos Sainz 10'uncu etabı kazanarak liderliğini sürdürdü - Son Dakika Spor
19:22 Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 20:03:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı bu yıl Genç Erkeler kategorisinde boy gösterecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]