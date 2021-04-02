TORLAK Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi açıldı - Son Dakika

TORLAK Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi açıldı

02.04.2021 17:25
TORLAK Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi açıldı, System.String[]

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) Gölbaşı Kampüsünde Türk Oto Rino Larengoloji Akademisi (TORLAK) Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi açıldı.

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) Gölbaşı Kampüsünde Türk Oto Rino Larengoloji Akademisi (TORLAK) Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi açıldı.

Türk Rinoloji Derneği, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ve Otoloji ve Nörootoloji Derneği yatırım ortaklığında, Ankara Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan Teknokent Ar-Ge projesi TORLAK Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Törene Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Otoloji ve Nörootoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Özgirgin, Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, TORLAK Direktörü Prof. Dr. Babür Küçük ve davetliler katıldı.

Küçük, projenin konusunun kadavralarda kulak-burun-boğaz, baş boyun ve kafa tabanı cerrahisi eğitim ve öğretimi için diseksiyon, plastinasyon, morfoloji ve uzaktan eğitim laboratuvarlarının kurulması ve geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Küçük, şöyle konuştu:

"2017 ve 2018 yıllarında projenin arazi ve mali kaynaklarının sağlanması, hukuki, ticari ve mali süreçleri, mimari teknik alanı, kadavra saklama alanları, kadavra diseksiyon laboratuvarı, plastinasyon laboratuvarı, uzaktan eğitim stüdyosu ve didaktik alanların alt ve üst yapılarını tamamladık. 2018 yılında TORLAK Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi inşaatına başladık. TORLAK Sağlık Kuluçka Merkezi, tüm alt yapı, üst yapı, mekanik, elektrik ve internet hatlarının tamamlandığı 1000 metrekare kapalı alan, anatomi laboratuvarı, plastinasyon laboratuvarı, lojistik alanlar, uzaktan eğitim stüdyosu ve konferans salonları, 3500 metrekare peyzajı tamamlanmış açık alandan oluşmaktadır ve bu ay itibarı ile faaliyete geçmiştir."

Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Laboratuvarının Türkiye'de ve çevre ülkelerde tek olduğunu vurgulayan Küçük, şöyle devam etti;

"Üniversite ve sivil toplum örgütlerinin ortaklığı ile kurulan, ileri kapasite ve niteliklere sahip Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Laboratuvarı ülkemiz ve çevre ülkelerdeki tek örnektir. Bu projenin önemli bir gerekçesi vardır. Baş ve boyun bölgesi hastalıklarında cerrahi tedavi amaçlı yapılan işlemlerde en önemli eğitim materyali olan kadavralar, ülkemizde zorlukla tedarik edilmektedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu miktarın çok altında temin edilebilen kadavraların büyük bir kısmı ithal edilmekte, az bir kısmı ise yerel bağışlardan sağlanmaktadır. Bir kadavranın verimli kullanılabilmesi için kısa bir zaman diliminde çok sayıda öğrenciye eğitim olanağı verilmelidir. Bu eğitim modelini oluşturulabilmek için Kadavra saklanmasında şart olan soğuk veya kimyasal zincirin devamlılığını sağlayan alt yapıya sahip bir laboratuvar oluşturulması, kadavraların, donörlerin istekleri, etik kurallar ve yönetmelikler gereği uygun koşullarda tedarik edilmesi, nakledilmesi, saklanması ve eksiksiz kullanılması, teknoloji gerektiren cerrahi diseksiyon ve elektronik/optik malzemelerin temin edilerek sürekli hazır vaziyette bulundurulması, üç boyutlu plastinize anatomi modelleri, yazılı ve görsel eğitim materyallerinin hazırlanarak sürekli tıp eğitimi için akredite edilmiş programların periodik kurslar ve yüksek lisans programlarının faaliyete geçmesi şarttır. Proje, bu hedefleri sağlamayı amaçlamaktadır."

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da projenin gerçekleşmesinde emeği gecen sivil toplum örgütlerine ve projeye peyzaj çalışmalarına destek veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür etti.

Ünüvar, "İnşallah burası güzel hizmetler yapar. Emeğiniz zayi olmaz ki olmayacaktır. İnşallah tıp dünyasına güzel insanlar yetiştirerek o güzellikleri hep beraber ileri taşımak nasip olur. Merkezin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada güçlü bir akademik aks var. Bu aksa biz yüksek lisans ve doktora tezlerini monte edebilirsek bundan ben de mutlu olurum. Beraber çalışalım. Benim rektör olarak üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım. Tıpkı başkanımın yol için verdiği söz gibi ben de söz veriyorum." dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise tıp, ilim ve bilimin ülkenin zenginliği, değerleri ve kıymetleri olduğunu vurgulayarak, "Bu değerler de kolay yetişmiyor. Kalkınmak, ileri gitmek ve güçlü bir devlet olmanın alt yapısında her türlü alanda donanım ve gücünüzün olması çok önemlidir. Burası bizim sınırımızda değil ama vatana ve devlete hizmette sınır yok. Bundan sonra da üniversitemiz ve TORLAK merkezimiz için yapabileceğimiz ne varsa biz yapmaya hazırız. Merkezimiz ülkemize, üniversitemize ve tıp dünyamıza hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Törende ayrıca Otoloji ve Nörootoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Özgirgin, Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit birer konuşma yaparak projeye destek verenlere teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit projede emeği geçenlere teşekkür plaketi taktim etti, kurdele kesilerek TORLAK Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi hizmete açıldı.

Ankara Üniversitesi, Turgut Altınok, Türk, Kbb, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık TORLAK Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi açıldı - Son Dakika


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