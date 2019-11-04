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Torna tezgahında geçen bir ömür

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Erdem Öncü, 62 yıl önce çırak olarak başladığı torna tezgahının başında işini halen sürdürmenin yanı sıra 15 kişiye de iş imkanı sunuyor.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Erdem Öncü, 62 yıl önce çırak olarak başladığı torna tezgahının başında işini halen sürdürmenin yanı sıra 15 kişiye de iş imkanı sunuyor.

İlkokul üçüncü sınıftan sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen Erdem Öncü, çocuk yaşlarda fırında çalışarak aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.

Daha sonra amcası tarafından 1957 yılında tornacı çırağı olarak ustası İsmail Ateş'in yanına yerleştirilen Öncü, burada yaptığı işlerle el becerisini geliştirip üç yıl sonra usta oldu.

Tornacıda 10 yıl çalıştıktan sonra Almanya'ya giden ve bir yıl sonra geri dönen Öncü, daha önce birlikte çalıştığı ustasıyla ortak oldu.

İşlerinin iyi gitmesi üzerine kendi iş yerini açan Öncü, şimdilerde yetiştirdiği iki oğlu ve torunuyla tornacılığı sürdürüyor.

Mesleğini halen ilk günkü heyecanla devam ettiren, dürüst esnaflığı ve azminin yanı sıra elemanlarına da kendi iş yerlerini açarken yaptığı yardımlar dolayısıyla "Yılın Ahisi" seçilen Öncü, 15 kişiye istihdam sağlamanın da mutluluğunu yaşıyor.

"Azimle yetiştim"

Torna ustası Erdem Öncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çırak olarak başladığı ve halen severek yaptığı tornacılık mesleğinde yaşadığı tecrübeleri anlattı.

Her sabah 06.30'da "Bismillah der sağ ayağımı kapıdan içeri atarım" diyen Öncü, 62 yıldır sürdürdüğü işinde huzur bulduğunu söyledi.

Öncü, "Eskiden anne, babalar çocuğunu ustaya verdiği zaman 'eti senin kemiği benim' derdi. Ben azimle yetiştim. Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Onun için azmedeceksin. Çocuklara, 'Bana çalışmayacaksınız. Ne annenize ne de babanıza... Kendinize çalışacaksınız. Biz böyle gördük, böyle yaşadık. Siz de aynısını yaşayacaksınız. Kendinizi kurtaracaksınız.' derim." ifadelerini kullandı.

Çocukları okumayan anne babalara tavsiyede bulunan Öncü, "Çocuğunu bir yere versin, sanatkar yetiştirsin. Kahve köşelerinde yaşatmasın." diye konuştu.

Almanya, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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