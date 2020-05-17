Torna ve kaynak ustalığından sanata uzanan yol: İlk sergisi de online ortamda olacak - Son Dakika

İş hayatına sanayide tornacı ve kaynakçı çırağı olarak başlayan, emekliliği sonrası ise bir atölye kuran Bülent Kozaklı, yonttuğu odunları teknolojinin yardımıyla sanata dönüştürüyor. Dekoratif ürünlerden tablolara, saat tasarımlarından abajura kadar birçok farklı eseri odunları yontarak üreten Kozaklı ilk sergisini de koronavirüs nedeniyle online ortamda yapacak. Yaptığı eserleri 'Odunju.Art' markası altında bir araya getiren Kozaklı, ilk sergisini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda saat 18: 00'de sosyal medya hesaplarından canlı gerçekleştirecek.

Bülent Kozaklı, sanayide tornacı ve kaynakçı çırağı olarak başladığı iş hayatında, sırasıyla kalfalık sonrasında ustalık yaptı. Daha sonra Almanya'ya giden Kozaklı, bilgisayarlara olan merakından dolayı girdiği bilişim sektöründe ikinci el yazılım ticareti yaptı. Bir süre sonra ise Türkiye'ye dönüş yaparak Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleşti. Türkiye'de de bilişim sektöründe ikinci el yazılım ticareti yaptı. Emekli olduktan sonra ise hayali olan atölyeyi kurdu ve yapmaktan mutlu olacağı bir iş düşünürken, kendi kendine odunları yontmaya başladı. Yonttuğu odunları teknoloji yardımıyla sanata nasıl dönüştürürüm düşüncesi onu sanatla teknolojiyi birleştirmeye itti. Yurtdışında edindiği CNC bilgilerini teknoloji ve sanatla birleştirerek odunlar üzerinde uygulamaya koydu. Ortaya güzel şeyler çıkmaya başlayınca da atölyesini dönüştürdü. Atölyesinin ismi Odunju.Art oldu. Yaptığı eserleri www.odunju.com http://www.odunju.com web sitesinde sergileyen ve satışa sunan Bülent Kozaklı, eserlerini birçok farklı kategori altında beğeniye sunuyor. Dekoratif ürünlerden tablolara, saat tasarımlarından abajura kadar birçok farklı eserin üretildiği atölyede ayrıca kişiye özel üretim de yapılıyor.

'ODUNCULARDA SATILAN AĞAÇLARI KULLANIYORUZ'

Odunju.Art'ın kurucusu Bülent Kozaklı, "Atölyemizde temel prensibimiz, insanın doğası gereği en çok huzur bulduğu malzeme olan ağacın, sanat ve teknoloji ile birleşerek kullanılabilirliğini ve estetik beklentileri karşılayabileceğini gösteriyoruz. Ürünlerimizde sadece doğal malzemeler kullanıyoruz, kurumuş ve oduncularda satılan doğal ağaçları kullanıldığımız için doğaya hiçbir zarar vermiyoruz" dedi.