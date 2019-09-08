Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen torna yarışmaları heyecanlı ve çekişmeli anlara sahne oldu.



Tepebaşı Belediyesi 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu bütün hızıyla devam ederken, düzenlenen torna yarışmaları sempozyuma renk kattı. Öğrenciler ve ustalar kategorisi olmak üzere iki grupta düzenlenen torna yarışmasında toplam 10 öğrenci ve 5 usta katılımcı maharetlerini gösterdi. Öğrenciler, kendilerine verilen 20 dakikalık sürede en iyi forma sahip şişeyi yapmaya çalıştı. Ardından 5 ustanın kıyasıya birbirlerine ve zamana karşı yarıştığı mücadelede de keyifli anlar yaşandı. Sempozyuma katılan sanatçılardan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda öğrenciler kategorisinde Gökhan Ölmezoğlu birinci, Yalçın Yeşiltepe ikinci ve Kudret Ruç ise üçüncü oldu. Ustalar kategorisinde ise Bilal Deniz birinci, Ali Hikmet Koç ikinci, Uğur Tokmak da üçüncülüğe layık görüldü.



Dereceye giren yarışmacıların ödüllerini ise sempozyumun Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner takdim etti. - ESKİŞEHİR