Son Dakika Haberleri: Torna yarışmaları sempozyuma renk kattı
Son Dakika Yaşam Haber

Torna yarışmaları sempozyuma renk kattı

8 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen torna yarışmaları heyecanlı ve çekişmeli anlara sahne oldu.

Torna yarışmaları sempozyuma renk kattı, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen torna yarışmaları heyecanlı ve çekişmeli anlara sahne oldu.


Tepebaşı Belediyesi 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu bütün hızıyla devam ederken, düzenlenen torna yarışmaları sempozyuma renk kattı. Öğrenciler ve ustalar kategorisi olmak üzere iki grupta düzenlenen torna yarışmasında toplam 10 öğrenci ve 5 usta katılımcı maharetlerini gösterdi. Öğrenciler, kendilerine verilen 20 dakikalık sürede en iyi forma sahip şişeyi yapmaya çalıştı. Ardından 5 ustanın kıyasıya birbirlerine ve zamana karşı yarıştığı mücadelede de keyifli anlar yaşandı. Sempozyuma katılan sanatçılardan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda öğrenciler kategorisinde Gökhan Ölmezoğlu birinci, Yalçın Yeşiltepe ikinci ve Kudret Ruç ise üçüncü oldu. Ustalar kategorisinde ise Bilal Deniz birinci, Ali Hikmet Koç ikinci, Uğur Tokmak da üçüncülüğe layık görüldü.


Dereceye giren yarışmacıların ödüllerini ise sempozyumun Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner takdim etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı geldi
Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi Son Dakika: Soylu'dan, "İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Söz konusu değil Son Dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya jet yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 12:10:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Torna yarışmaları sempozyuma renk kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]