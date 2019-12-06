"Tornacı mı oldun" diyenlere inat metalden heykel yapıyor

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü son sınıf öğrencisi İlayda Kepez, kaynak ve spiral makineleri ile yaptığı metal heykellerle girdiği yarışmalardan ödüller alıyor.

Lise yıllarında grafik tasarımı eğitimi alan Kepez, AÜ Güzel Sanatlar Fakültesini kazandıktan sonra Heykel Bölümü'nde okumaya karar verdi. Kepez, ilk zamanlarda eline almaya korktuğu spiral ve kaynak makinesiyle şimdilerde birbirinden güzel metal heykeller ortaya çıkartıyor. Son iki yılda katıldığı yarışmalarda dereceler elde eden Kepez, üniversitede yüksek lisans yapıp heykel sanatında kendini daha da geliştirmek istiyor.

İlayda Kepez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan beri sanatın içinde olduğunu söyledi. Üç boyutlu ve temas gerektiren bir bölüm olduğu için heykeli seçtiğini belirten Kepez, "Metal, mermere göre daha sıcak bir materyal. Mermer soğuk ve renksizdir, bununla var olan bir kütleden parçalar eksilterek formu ortaya çıkartırsınız. Metali ise birçok şekilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hiç olmayan bir varlığı, metali ekleyerek ortaya eser çıkartıyorsunuz. Bu da beni cezbetti." dedi.

"İlk kez spiral makinesini elime aldığımda korkudan titredim"

Kepez, yaptığı metal geyikle geçen sene Tekirdağ'da Genç Bisanthe Yarışması'nda ikincilik, bu yıl ise İstanbul'da düzenlenen Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda "Ben Büyüyünce" adlı eseriyle jüri özel ödülünü aldığını aktardı. Bir ürünün, harcanan yoğun emek ve zaman sonucunda ortaya çıktığını vurgulayan Kepez, şunları kaydetti:

"Kaliteli bir iş çıkarttıktan sonraki duygu tarif edilemez. Ürün bittiğinde uzaktan bakınca isteğiniz gibi olunca hiçbir şey yapmadan sadece izlemek istiyorsunuz. Bazı arkadaşlarım ve yakınlarım, 'Tornacı mı oldun sen?' diye dalga geçebiliyor ancak ailem beni destekliyor. Bir mağazaya gidip çok güzel kıyafetler alarak giyemiyorum çünkü çalışma sırasında rezil oluyor. Elbiseler kaynak sırasında ya da spiral makinesiyle çalışırken zarar görüyor. İlk kez spiral makinesini elime aldığımda korkudan titremiştim. Ufuk tefek kazalar da geçirdim. Her zaman dikkatli olmalısınız."