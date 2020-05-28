Tornacılıktan sanatçılığa - Son Dakika

Tornacılıktan sanatçılığa

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan, emekli torna ustası Bülent Kozaklı (56), atölyesinde yonttuğu odunları teknolojiyi kullanarak, sanat eserine dönüştürüyor.

Tornacılıktan sanatçılığa, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan, emekli torna ustası Bülent Kozaklı (56), atölyesinde yonttuğu odunları teknolojiyi kullanarak, sanat eserine dönüştürüyor. CNC makinesinde yonttuğu odunlarla abajur, duvar saati ve masa gibi dekoratif ürünlerin yanı sıra tarihe mal olmuş kişilerin tablolarını da yapan Kozaklı'nın en büyük hayali ise şehir şehir dolaşıp, eserlerini sergileyebilmek.

3 çocuk babası Bülent Kozaklı, iş hayatına 1975 yılında henüz 11 yaşındayken, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki sanayi sitesinde tornacı ve kaynakçı çıraklığı yaparak, atıldı. 24 yaşında Almanya'nın Wiesbaden şehrine giden Kozaklı, burada aldığı eğitimden sonra CNC makinesi ustası olarak çalışmaya başladı. Kozaklı, zaman içinde bilgisayarlara olan merakı dolayısıyla girdiği bilişim sektöründe ikinci el yazılım ticareti de yaptı. 2008 yılında emekli olduktan sonra Almanya'dan Türkiye'ye dönerek, yaklaşık 10 yıl İstanbul'da hayatına devam eden Kozaklı, 2017'de Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleşti.

HAYALİNDEKİ ATÖLYEYİ KURDU

Kuşadası'nda bir süre emeklilik hayatı yaşayan Bülent Kozaklı, 2018 yılında Kirazlı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinden dükkan satın alarak, hayalindeki atölyeyi kurdu. Yapmaktan mutlu olacağı bir iş düşünürken, kendi kendine odunları yontmaya başladı. CNC makinesinde yonttuğu odunları teknolojiyi de kullanarak, sanata dönüştüren Kozaklı, bir süre sonra edindiği hobiyi ileri taşıdı. İnternet sitesi kuran Kozaklı, şimdi 150 metrekarelik atölyesinde yonttuğu odunlardan yaptığı abajur, duvar saati ve masa gibi dekoratif ürünler ile Atatürk ve Mahatma Gandi gibi tarihe mal olmuş kişilerin tablolarını bu siteden sergileyip, satışa sunuyor.

'HER AĞACI KULLANIYORUM'

Eserlerine hayat verirken her çeşit ağacı kullandığını belirten Bülent Kozaklı, "Kuşadası'nda okaliptüs türü ağaç çok yaygın. Benim de ana malzememi bu ağaç oluşturuyor. Bunun dışında meşe, ceviz, kestane, karakavak ve çam ağaçlarının odunlarıyla da çalışıyorum. Bir eseri ortaya çıkarmak ortalama 2 günümü alıyor. Bu hobi bana terapi gibi geliyor. Uzun çalışma hayatım boyunca çok stresli günler geçirdim. Şimdi üzerimde biriken stresi bu şekilde atarken, aynı zamanda da ortaya el emeği ve göz nuru ürünler çıkartıyorum. En büyük hayalim ileride turistik şehirleri dolaşarak eserlerimi sergilemek" dedi.

19 MAYIS'TA SANAL SERGİ

Yaptığı eserleri 'Odunju.Art' markası altında bir araya getiren Bülent Kozaklı, ilk sergisini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla gerçekleştirdi. Kozaklı'nın 'Sanayide Sanat, Designed B Kozaklı' ismini verdiği sergisinde 2 yılda ürettiği toplam 150 eser yer aldı.


Kuşadası, Kozaklı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 09:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tornacılıktan sanatçılığa - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı         
15:57
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi         
15:54
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı         
15:36
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı         
15:25
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı         
15:23
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu         
15:13
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde         
15:11
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı         
15:09
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi         
14:49
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı         
14:34
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldürdü, nedenini soğukkanlılıkla anlattı Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldürdü, nedenini soğukkanlılıkla anlattı         
14:29
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım         
14:21
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı         
14:19
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı         
14:15
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı         
14:12
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak         
13:59
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı         
13:52
Camiler ibadete açılıyor! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı kılınabilecek camiler Camiler ibadete açılıyor! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı kılınabilecek camiler         
13:49
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor         
13:34
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi         
13:31
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı         
13:15
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı         
13:14
Canlı yayında göğüsleri görünen Yetenek Sizsiniz'in jüri üyesinden itiraf: Bilerek yaptım Canlı yayında göğüsleri görünen Yetenek Sizsiniz'in jüri üyesinden itiraf: Bilerek yaptım         
13:11
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi         
13:07
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı         
13:04
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil         
13:01
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı         
12:57
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı         
12:41
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti         
12:33
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı         
12:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 16:12:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tornacılıktan sanatçılığa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]