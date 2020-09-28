Tornavida içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Tornavida içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, tornavida içerisine gizlenmiş sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, tornavida içerisine gizlenmiş sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesi D-400 karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü E.B.'nin (44), kasten yaralama suçundan arandığı belirlendi. E.B.'nin üst aramasında, suçta kullanıldığı değerlendirilen tornavidada yapılan detaylı incelemede, tornavidanın arka kapağına gizlenmiş 3 gram bonzai ele geçirildi. E.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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