Tornavida ile kapıyı açan hırsız kamerada - Son Dakika

Tornavida ile kapıyı açan hırsız kamerada

28.01.2021 10:11

Tornavida ile kapıyı açan hırsız kamerada Gaziantep'te bir markete girerek hırsızlık yapan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Tornavida ile kapıyı açan hırsız kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir markete girerek hırsızlık yapan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahintepe mahallesinde bulunan bir markete tornavida ile girip hırsızlık yapan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Tornavida ile kapıyı açan hırsız kamerada
Tornavida ile kapıyı açan hırsız kamerada
Tornavida ile kapıyı açan hırsız kamerada

Gaziantep, Hırsızlık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tornavida ile kapıyı açan hırsız kamerada - Son Dakika


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