Tornavida ile saldıran gaspçıyı bıçaklayarak öldürüp olay yerinden kaçtı! - Son Dakika

Saat 08.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde iddiaya göre Erkan Aysu, işe gitmek için evden çıkan E.K.'yi bir ara sokakta sıkıştırıp, telefonunu gasp etmek istedi.

TORNAVİDAYLA SALDIRINCA BIÇAKLADI

E.K. direnince Erkan Aysu, bu kez cebinden tornavida çıkarıp, saldırdı. Bunun üzerine E.K. de cebindeki bıçağı çıkardı. Çıkan kavgada E.K., gasp girişiminde bulunan Erkan Aysu'yu bacağından bıçaklayarak olay yerinde kaçtı.

KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Aysu'yu görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erkan Aysu'nun kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi.

İŞ YERİNDE YAKALANDI

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.K.'yi iş yerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Erkan Aysu'nun E.K.'yi gördüğü sokağa girdiği anlar yer alıyor. Daha sonra aynı sokaktan E.K.'nin cep telefonu ve bıçakla ayrıldığı görülüyor.