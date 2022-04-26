Son Dakika | Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı - Son Dakika
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Son Dakika | Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı

26.04.2022 11:00

Gelen son dakika haberine göre Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı Taksici Burak Yayla: "Tornavida ile saldırıp araçtan aşağı indirerek 'Polisi ara, bunun sorumlusu durak sahibidir' dedikten sonra taksiyi alıp gitti" Adana'da bindiği taksinin şoförünü tornavida tehdidiyle indirip aracı gasp eden şüpheli...

Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı

Taksici Burak Yayla:

"Tornavida ile saldırıp araçtan aşağı indirerek 'Polisi ara, bunun sorumlusu durak sahibidir' dedikten sonra taksiyi alıp gitti"

ADANA - Adana'da bindiği taksinin şoförünü tornavida tehdidiyle indirip aracı gasp eden şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Sarıhuğlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Yayla'nın kullandığı 01 T 1896 plakalı taksiye müşteri olarak binen Melih K. (20), Küçükdikili Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Daha sonra taksiciyi boş bir arsanın kenarında durduran Melih K., cebinden çıkarttığı tornavidayı taksici Yayla'ya doğrultup, "Hemen arabadan in ve polisi ara. Patronuna da selam söyle" dedi. Paniğe kapılan Yayla'nın indiği taksinin direksiyonuna geçen Melih K., bölgeden kaçtı.

Burak Yayla'nın durumu bildirmesi üzerine bölgeye özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ara sokaklarda çalınan taksiyi gören polis takibe başladı. Polislerin peşinden geldiğini gören şüpheli, D-400 Karayolu'na çıkıp bir süre kaçtıktan sonra çakıl taşlı yola girdi. Kaçamayacağını anlayan şüpheli araçtan inip, tren raylarının üzerinden atladıktan sonra ara sokaklarda izini kaybettirdi. Mahallede arama yapan ekipler, şüpheliyi bir eve girmeye çalışırken yakaladı. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta parmak izi çalışması yaptı.

Yaşadıklarını anlatan Yayla, "Arkadaş taksiye bindi ve 'Biz seninle gezeceğiz' dedi. Biraz dolaştıktan sonra küçük bir tornavidayı birkaç defa bana salladı. Daha sonra 'Aşağıya in, polisi ara, sonra da durak sahibiyle konuş' dedi. 'Bunun sorumlusu durak sahibidir' diyerek arabayı alıp gitti" diye konuştu.

Gözaltına alınarak Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği'ne götürülen Melih K.'nin sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Son Dakika | Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı
Son Dakika | Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı
Son Dakika | Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı
Son Dakika | Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı
Son Dakika | Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı
Son Dakika | Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı
Son Dakika | Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı
Son Dakika | Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı
Son Dakika | Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı
Son Dakika | Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı
Son Dakika | Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı
Son Dakika | Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Tornavida ile taksi gasp eden zanlı polisten kaçamadı - Son Dakika


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