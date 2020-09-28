Tornavidadan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Tornavidadan uyuşturucu çıktı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir kişinin üzerindeki tornavidadan uyuşturucu çıktı.

Tornavidadan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir kişinin üzerindeki tornavidadan uyuşturucu çıktı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, kasten yaralama olayına karışan E.B. isimli şüphelinin üst aramasını yaptı. Suçta kullandığı tespit edilen tornavidanın yapılan detaylı incelenmesinde arka kapağının içerisine gizlenmiş 3 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Tornavidadan uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu, Osmaniye, Jandarma, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 17:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tornavidadan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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