Son Dakika Haberleri: Tornavidalı gasp ve kapkaç şüphelisi iki kişi tutuklandı
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Tornavidalı gasp ve kapkaç şüphelisi iki kişi tutuklandı

6 saat önce

Adana'da gasp ve kapkaç olaylarına karıştıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı.

Adana'da gasp ve kapkaç olaylarına karıştıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde farklı günlerde üniversite öğrencisi M.S.P. ve tekstil işçisi M.A'nın önünü kesen iki kişi ellerindeki tornavidayla tehdit ederek zorla cep telefonlarını alıp motosikletle kaçtı.

İhbarlar üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntüsünden eşkallerini tespit etti.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü sırada Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'de 13 yaşındaki H.Ö'nün cep telefonunun iki kişi tarafından "kapkaç" yöntemiyle çalındığı ihbarını aldı.

Kapkaç olayının zanlılarının gasp suçunu işleyen kişiler olabileceğini değerlendiren ekip, daha önceden eşkalini belirlediği iki şüpheliyi olay yeri çevresinde yaptığı çalışma sırasında fark edip peşine düştü.

Şüpheliler Serhat U. (18) ve Medet K. (23) ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Ekip, mağdurlara ait cep telefonları ile olayda kullanılan tornavida ve motosikleti de ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tornavidalı gasp ve kapkaç şüphelisi iki kişi tutuklandı

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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